Matovič, Krajčí.. hrdina alebo šašo?

Celoplošné testovanie je ďalším "tŕňom" v oku spoločnosti. Odborné aj laické názory sú zmiešané. Politológ Ján Baránek sa vyjadril na margo ministra Krajčího že je "šašo", vládu nazval "šialencami". Otázka znie: hrdina alebo šašo?

(zdroj: Tomáš Krško)

Tento rok nás výrazne poznačil pandémiou koronavírusu. Život aj zabehnuté stereotypy spoločnosti sa zmenili. Život sa nám zmenil od základov v socializovaní sa až po dôležité fungovanie mechanizmov v krajine. Od podávania rúk a objímania ku 2-metrovým odstupom a rúškam. Rovnako to neobišlo ani politikov, na ktorých, ako sa pred časom ešte zdalo, je prikrátka aj spravodlivosť. Situácia sa zmenila. Žijeme časy, kedy je naozaj "otrepaná" fráza Spoločná zodpovednosť veľmi dôležitá. Kedy opatrenia, ktoré nám už začínajú byť nepríjemné, sú tým najdôležitejším nástrojom ochrany našich slabších, starších a chorejších. Táto výnimočná situácia však tiež vyostrila boj medzi pravdou a hoaxom, medzi objektívnou správnosťou a ignoranciou a medzi obdivuhodnými činmi verzus reakciami na ne.

"Alternatívna" antikampaň

Ako sme si už posledné roky mohli všimnúť, čoraz viac zaznieva kritický hlas ku "mainstreamovým" informáciám, overeným vedeckým výskumom alebo názorom odborníkov ku najrôznejším témam. Nejde o nový fenomén, skôr o dlhodobý "folklór" našej spoločnosti, ktorej časť odmieta oficiálne vyhlásenia a objektívne, pravdivé tvrdenia. Či už ide o politiku, ktorá je len divadlom mocných a tajných spoločenstiev slobodomurárov a klubov ako Bildenberg. Konšpiračné teórie neobišlo ani zdravotníctvo. Očkovanie je životu nebezpečné, koronavírus je umelo vytvorená biologická zbraň a vakcína proti nemu je predpríprava na čipovanie občanov. Alternatívne média sa stali akousi skrytou "pravdou, ktorú sa snažia mocenské autority umlčať". Nebezpečné je však to, že aj v tejto vypätej situácii ohľadne pandémie koronavírusu sa objavujú na sociálnych sieťach a v televízii osoby, ktoré bez akéhokoľvek obmedzenia vovádzajú tisíce ľudí do omylov, ktoré môžu mať fatálne následky. Môžeme spomenúť napr. moment, kedy spravodajská televízia TA3 dala priestor v relácii Pozrime sa na to priestor Renému Balákovi, ktorý je pravidelný hosť Slobodného vysielača. V relácii si odmietol nasadiť rúško a šíril vo vyše hodinovom programe dezinformácie a hoaxy, ktoré zneli pôsobivo alternatívne, no vo svojej podstate otvorene ohrozovali všetkých, ktorý budú nasledovať jeho myšlienky. Veľmi úspešne mu sekundoval Peter Tuharský, z iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. Oveľa viac nebezpečný je predseda strany Kotleba-ĽSNS, Marián Kotleba, ktorý neraz o koronavíruse hovoril ako o umelo vytvorenom víruse, za ktorým stojí americká vláda a farmaceutický priemysel. Nakoľko sa nakazil, v posledne zverejnenom videu na svojej facebookovej stránke (28.10.) zľahčuje ochorenie Covid-19 a jeho priebeh. Svojich sledovateľov nabáda k užívaniu homeopatík, slanému horúcemu kúpeľu a miešaniu sirupov proti kašľu s vodkou. Okrem toho môžeme byť svedkami jeho vystúpenia v relácii O 5 minút 12, kde si odmietol nasadiť rúško. Nielen že podobné vyjadrenia hraničia s primitívnym zľahčovaním situácie, ale taktiež priamo ohrozujú rizikovú časť obyvateľstva na zdraví a živote. Sociálne siete ako Twitter, Facebook, Reddit ale i Google a Microsoft prisľúbili, že budú bojovať proti hoaxom. Rovnako i PZ SR sa sústredí na boj proti klamlivým informáciám, ktoré, žiaľ, majú výrazný náskok pred kontrolou.

Politická antikampaň

Inú formu antikampane voči koronavírusu, zavedeným opatreniam alebo vláde vidíme aj v politike. Zvlášť v tejto situácii som sa neraz stretol s názormi, že viac sa riešia politické "body", než správnosť vyjadrení a rozhodnutí. Je potrebné uznať, že situácia na Slovensku je vážna. Aktuálne obmedzenia pandemickej komisie "gniavia" predovšetkým malých živnostníkov a malé i stredné firmy, ktoré nemajú dostatočný rezervný kapitál. Hrozí nám druhý absolútny lockdown, ktorý by bez pochýb položil malých podnikateľov na kolená. Rovnako by nasledovali stovky domácností, ktorých živitelia by sa ocitli v neľahkej situácii. V tejto zložitej situácii nie je podľa môjho názoru cesta späť alebo "alternatíva" ku riešeniu situácie. Žiaľ, časť spoločnosti si to nemyslí. Obraz toho nám nastavujú sociálne siete, ktoré sú preplnené názormi obsahujúcimi odmietavé postoje voči vláde, opatreniam, veľakrát plné egoizmu a s prvkami dezinformácii. Podobne sa o tom môžeme presvedčiť na pôde parlamentu. Je správne a potrebné, aby opozícia poukazovala na nedostatky vlády a ich krokov, no sme svedkami skôr naháňania politických bodov a preferencii pre budúce voľby (Hlas-SD, Dobrá voľba a pod.). Posledne sme mali možnosť vidieť v relácii Na Telo Juraja Blanára, ktorý okrem nie úplne pravdivých informácii sa snažil v diskusii hlava-nehlava vybiť maximum bodov pre Smer-SD a ich postoje. Je to oprávnené, no na druhú stranu si treba uvedomiť hranicu, ktorú určuje pravda, etika a bez pochýb sebareflexia. Je potrebné spomenúť aj ĽSNS, ktorá dlhodobo šíri hoaxy, vážne porušuje rokovací poriadok NR SR a podporuje neadekvátne riešenia situácie. Napr. v čase zákazu zhromažďovania sa prebehol násilný a vulgárny protestu proti opatreniam, ktoré bolo vrelo osobne podporené členmi ĽSNS. To je len špička ľadovca. Jednou vetou spomeniem napr. aj Štefana Harabina, ktorého vyjadrenia hovoria samé za seba.

Matovič, Krajčí.. hrdina alebo šašo?

Na scéne sociálnych sietí vidíme množstvo kritikov Igora Matoviča, iných členov vlády, koalície. Kritika sa stupňuje spoločne zhoršujúcou sa situáciou a prísnejšími opatreniami. Je to absolútne pochopiteľné. Avšak aj tak si dovolím tvrdiť, že bezbrehá kritika v tejto náročnej situácii Slovensku neprospieva. Nová vlna nevôle sa dvihla po avizovaní celoplošného testovania na Slovensku. To sa má odohrať v dvoch víkendoch za sebou, 31.10-01.11. a 7.-8.11. Aktuálne prebehlo oblastné testovanie na Orave a v okrese Bardejov. Dá sa povedať, že až na detaily sa jednalo o úspešne zvládnutú operáciu, vďaka ktorej sa podarilo odhaliť vyše 5500 pozitívnych osôb, ktoré nebudú šíriť vírus ďalej. Igor Matovič a Marek Krajčí sa stali v tejto situácii významnými postavami vlády, nakoľko ich rozhodnutia vo veľkej miere ovplyvňujú celý chod krajiny. Títo dvaja politici sa osobne zúčastnili jeden deň na testovaní na Orave. Pozastavil som sa pri vyjadrení jedného z najznámejších slovenských politológov, Jána Baráneka. Na sociálnej sieti sa ku fotke Mareka Krajčího v ochrannom obleku vyjadril: "Stále si myslíte, že nám nevládnu šialenci? Minister zdravotníctva spraví zo seba takéhoto šaša?...Trápne, nehodné štátnika." Moja otázka znie: "Šašo alebo hrdina?" Nakoľko sú činy premiéra Matoviča a ministra Krajčího šialené a nakoľko hrdinské? A nakoľko sú posledné statusy významných osobností v politike aj mimo nej konštruktívne resp. nebezpečné pre spoločnosť?

Je plne legitímne kritizovať. Kritizujem aj ja, veľakrát. No je potrebné sa zamyslieť. Kritika ako vonkajší znak iného názoru je pre spoločnosť potrebná. Mať slobodne odlišný názor je jeden z výdobytkov demokracie. Treba však individuálne posúdiť, kde kritika vedie ku konštruktívnym riešeniam, kde už prechádza viac k emóciám a neobjektívnym názorom a kde už prechádza ku nepravdivým protiargumentom a hoaxom. Je na mieste položiť si v tejto situácii otázku, čo pomôže viac. Pravda, vystupovanie premiéra Matoviča nie je úplne diplomatické, neraz sa dopustil hrubého faux pas. Jeho tlačové besedy sú veľakrát nesmierne dlhé a jej hlavné posolstvá sú občanom nejasné. Vyjadrenia a politické rozhodnutia sú z času na čas chaotické. Tieto "črty" premiéra sú verejne známe a netreba sa nimi bližšie zaoberať. No nakoľko by sme vedeli byť my tými rozhodnými štátnikmi, ktorý budú viesť krajinu jasným kurzom? Resp. ktorý s politikov by dokázal v tejto situácii bez chýb riadiť štát? Aby bolo jasné, mojim cieľom nie je "bezhlavá" podpora Matovičovej vlády. Verím, že rovnako by som nabádal k zodpovednosti a správnemu konaniu pri hocijakej ľavicovej či pravicovej vláde. Tu ide o viac, než o politickú príslušnosť. Teraz ide o spoločnú budúcnosť Slovenska. Matovič aj Krajčí ukázali jasné gesto, že nedokonalo ale autenticky jasne stoja za všetkými občanmi. Vyjadrili tak podporu zdravotníkom, študentom medicíny, hasičom, členom OS SR, policajtom a dobrovoľníkom, ktorí sa aj napriek riziku obetovali pre správnu vec. V neposlednom rade chceli vydať jasný signál o dôležitosti testovania. Toto gesto je však znehodnocované a napr. minister Krajčí je označovaný za šaša. Autori týchto a podobných vyhlásení podľa mňa dostatočne neuvažovali, že tým nepriamo nedôstojne označujú všetkých ostatných, ktorý testovanie zabezpečovali. Nechám na uváženie čitateľa, nakoľko je toto gesto Igora Matoviča a Mareka Krajčího hrdinské a či si zaslúži obdiv a podporu. Rovnako tak každý, kto sa zúčastnil alebo ešte len zúčastní na organizácii a zabezpečení testovania.

Pozastavil som sa len pri "obyčajnom" geste. Bezhlavá kritika, hejty a hoaxy sa ale nezastavili. Spozorujeme ich takmer pri každom politickom rozhodnutí. Kde vedia zájsť naše individuálne súdy a kritika? Vedia zájsť až za hranicu slušnosti, pravdy a správnosti? Myslím, že je potrebné, aby sme sa teraz zjednotili a zodpovedne ťahali za jeden povraz. Šrámy budú a rany sa tak skoro nezahoja, no nechajme súdy a "vystavovanie účtov" na príhodnejší čas. Miesto toho skúsme každý porozmýšľať, ako by sme vedeli v danej situácii pomôcť. Môžeme začať aj úplne jednoducho len tým, že vyjadríme svoj jasný postoj proti hoaxom, bezhlavým hejtom či nenávisti a pôjdeme osobným príkladom zodpovednosti, slušnosti a ohľaduplnosti voči druhým. Nebuďme voči sebe ľahostajní! Nie kvôli vláde a politikom ale kvôli tomu, že sme ľudia. Koniec koncov, držme sa zlatého pravidla: "Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im." (Mt 7,12)

Zdroje: TA3 - Pozrime sa na to (Očkovanie ako prevencia), RTVS - O 5 minút 12, facebook - Marián Kotleba, TV Markíza - Na telo, facebook - Ján Baránek